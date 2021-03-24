По данным The Wall Street Journal, в этом году Apple продаст около 220 млн iPhone 12. Однако аналитическое агенство Wedbush считает, что результаты компании будут лучше и Apple продаст примерно 240–250 млн смартфонов.

Если прогноз Wedbush подтвердится, то смартфоны iPhone в этом году установят абсолютный рекорд всех времён. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году. Тогда продажи смартфонов компании во главе с iPhone 6 составили 231 миллион единиц.

Первый iPhone с поддержкой 5G, iPhone 12, в настоящее время пользуется большим спросом. По прогнозу, в ближайшие три месяца заказы на iPhone в основном останутся прежними.

В отчёте аналитиков говорится, что по итогам текущего квартала будет произведено от 56 до 60 миллионов единиц iPhone. Летом продажи смартфонов Apple стабилизируются на отметке 40 миллионов штук. «Мы не наблюдали такой устойчивой тенденции роста продаж Apple в течение ряда лет», — заключили специалисты.

Также Wedbush повторило свой прогноз, согласно которому Apple объявит о выпуске нового iPhone в конце сентября или начале октября этого года. По оценкам аналитиков, первоначальные объемы производства iPhone 13 могут составить около 100 млн штук по сравнению с 80 млн для iPhone 12.