8-ядерный процессор Apple M1 оказался более производительным решением в однопоточных рабочих нагрузках, чем настольный 8-ядерный чип Intel Core i7-11700K. Ранее в тесте PassMark лидирующие позиции удерживали процессоры Core i9-11900K и i7-11700K. Но после дебюта Apple M1 в тесте PassMark, он сразу же вырвался в лидеры и занял второе место, потеснив Core i7-11700K.

В одноядерном тесте PassMark процессор Apple M1 показал результат в 3550 очков. Модель Core i7-11700K в том же тесте набрала 3542 балла. Разница в производительности между процессорами составляет всего 0,2 %. Впрочем, стоит учитывать, что Apple M1 — представитель ARM-семейства процессоров. Помимо того, что одно из ядер чипа используется в качестве резервного, процессор работает и на более скромной частоте: 3,2 против 3,6 ГГц у Core i7.

Первую строчку занимает Core i9-11900K с результатом 3741 балл. AMD Ryzen 7 5800X смог отвоевать лишь четвёртую строчку. Правда, места с четвёртого по восьмое также принадлежат «красным». Замыкают десятку лидеров две модификации Intel Core i9: 10900K и 10910.

Чип Apple M1 действительно может иметь высокую однопоточную производительность, но у него все еще нет шансов конкурировать с настольными процессорами в многопоточных тестах. В процессоре Apple нет аналога технологии Hyper-Threading. Будем надеяться, что будущие версии процессоров Apple позволят изменить эту ситуацию.