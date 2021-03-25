Анкету на трудоустройство основателя Apple Стива Джобса продали на аукционе 162 тысячи фунтов (222.394 доллара).

Аукцион, который прошел с 24 февраля по 24 марта в Великобритании, проводился компанией Charterfields. Имя покупателя не раскрывается.

Один лист документа от 1973 года Джобс заполнил от руки, вероятно, после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Через год он устроился техническим специалистом в Atari, где работал со Стивом Возняком перед тем, как они основали Apple в 1976 году.

В пункте анкеты «специальные способности» программист отметил, что имеет опыт работы с «компьютерами и калькуляторами», а также владеет навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании. Помимо этого, Джобс подчеркнул, что интересуется английской литературой.

В прошлый раз этот документ был продан три года назад за 175.000 долларов.