Новый гендиректор Intel Пэт Гелсинджер объявил обновлённую стратегию развития: компания вложит $20 млрд в открытие двух заводов в Аризоне и откроет филиал Intel Foundry Services, где будет производить микросхемы для других компаний.

В планах Intel — взять на себя хотя бы часть производства чипов для Apple. Ожидается, что Intel Foundry Services займется выпуском компонентов на «привычной» x86-архитектуре, а также ARM-решений, к которым относятся A- и M-серии процессоров Apple.

IFS станет самостоятельным подразделением, рассказал глава Intel, и уже ведет работы с Amazon, Cisco, IBM и Microsoft в рамках инициативы. Apple должна стать еще одной компанией, в партнерстве с которой заинтересована IFS.

В интервью CNBC глава Intel прямо сообщил, что планирует производить SoC для Apple: «Мы хотим, чтобы они стали клиентами нашего полупроводникового производства, потому что сейчас они сильно зависят от TSMC, и им нужен запасной вариант».

Apple давно сотрудничает с TSMC, у нее достаточно мощностей и технологий для обеспечения потребностей клиентов. Сможет ли Intel соперничать с TSMC, пока до конца не ясно. Тем более, Intel пока «застряла» на техпроцессе 7-нм, в то время как конкуренты освоили 5 нм и намерены двигаться в сторону 4- и 3-нм.