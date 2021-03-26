Apple рассматривает возможность создания более прочной версии своих «умных» часов специально для спортсменов, туристов и людей, которые намерены пользоваться ими в экстремальных условиях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

По словам издания, модель с корпусом повышенной прочности могут представить в конце 2021-го или начале 2022 года. Если это произойдет, она дополнит линейку часов Apple, в которой также представлены бюджетные Apple Watch SE и модели, выпущенные в коллаборации с Nike и модным домом Hermes.

Bloomberg отмечает, что в Apple рассматривали идею выпустить специальную версию Apple Watch для экстремальных условий еще в 2015 году, когда компания выпустила первое поколение Watch, но в итоге в Apple ограничились добавлением в часы различных функций для спортсменов, но не усилением их защиты. Окончательное решение относительно выпуска защищенных часов не принято и в этот раз, уточнили источники.

Последние модели часов Apple обладают водонепроницаемостью, а плавать в них можно на глубине до 50 метров. Новый гаджет может быть оснащён прорезиненным корпусом, более устойчивым к условиям, в которых алюминий, титан или нержавеющая сталь рискуют получить повреждения.