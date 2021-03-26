Известный инсайдер Макс Вейнбах поделился информацией о будущих устройствах, которую озвучил автор популярного YouTube-канала EverythingApplePro. Большая часть подробностей касается внешнего вида, но есть и данные о функциях смартфонов.

Утверждается, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max выйдут в новом матовом чёрном цвете, напоминающим таковой у Samsung Galaxy S21 Ultra. Вейнбах также рассказал, что Apple экспериментирует с оранжевым или скорее даже бронзовым цветом, но маловероятно, что этот вариант пойдёт в производство. По его словам, сейчас компания активно старается устранить чрезмерную маркость боковых граней из нержавеющей стали, использовав для этого специальное покрытие.

Вайнбах подтвердил, что iPhone 13 Pro будет оснащён LTPO-экраном. Это новый тип матрицы, схожий с AMOLED, но обладающий поддержкой динамического изменения частоты кадров от 1 до 120 Гц в зависимости от ситуации (для статического изображения меньше, в играх больше).

Также Макс рассказал, что LiDAR в будущих моделях всё-таки будет участвовать в съёмке портретов. Сейчас это невозможно из-за низкого разрешения. По сути, на данный момент лидар помогает автофокусу определить, на каком расстоянии нужно фокусироваться, а вот в обрисовке объекта он не участвует. В новой линейке LiDAR будет задействован и в съёмке портретного видео. Также в стандартной камере появится возможность делать астрофотографии.

По данным Вейнбаха, в iOS появится новый режим «коррекции стабилизации изображения», предназначенный для автоматического обнаружения и удерживания объекта в фокусе во время записи видео. Пока неясно, окажется ли эта функция эксклюзивной для новых моделей или же ей оснастят и смартфоны предыдущих поколений.

Ожидается, что Apple снова выпустит четыре модели, которые сохранят прежние размеры экранов, но будут представлять собой улучшенные модификации прошлогодних устройств.