Издание Patently Apple обнаружило патенты на несколько механизмов для улучшения вентиляции MacBook. Среди них — несколько различных механизмов для выдвижных ножек, которые смогут приподнимать дно ноутбука над столом, но при этом не будут торчать и мешаться при транспортировке.

По задумке создателей, выдвижная опора прячется в шасси MacBook. При необходимости её можно привести в рабочее положение, причем привод может быть не только ручным, но и автоматическим. Опоры смогут выдвигаться на 3,8 миллиметра, что поможет значительно улучшить доступ свежего воздуха к нижней крышке устройства.

Apple также рассматривает возможность добавления на заднюю крышку выдвижного блока с вентиляционными отверстиями. При его открытии частота процессора сможет автоматически повышаться благодаря дополнительному притоку прохладного воздуха, необходимого для эффективного охлаждения. Дополнительное преимущество конструкции с выдвижными ножками или блоком с вентиляционными решётками может заключаться в возможности открыть верхнюю крышку на больший угол.

Пока неясно, появятся ли какие-то из описанных технологий в серийных ноутбуках Apple.