Сегодня Xiaomi провела масштабную презентацию. В частности, компания показала новые смартфоны, а также новую беспроводную зарядную станцию на три устройства.

Внутри зарядной станции расположено 19 медных катушек. Именно они позволяют заряжать устройства вне зависимости от того, на какую часть зарядки их положить. Это удобно: не нужно волноваться, что гаджет случайно разместишь неправильно и зарядка в итоге не пойдет.

Представители компании отметили, что для решения проблемы чрезмерного нагрева беспроводной зарядной станции потребовалось два года. Производительность новинки составляет 20 Вт для одного устройства, а для трёх — 60 Вт. Изделие поддерживает распространённый стандарт Qi. Подзаряжать можно любые устройства, использующие данную технологию, в том числе аппараты семейства iPhone 12.

На пресс-конференции представители Xiaomi открыло признали, что идея нового аксессуара была вдохновлена AirPower — ныне отмененным Apple проектом. Впервые его показали еще на презентации iPhone X, однако в 2019 году компания закрыла проект, так как добиться нормальной работы с тремя устройствами одновременно у неё не получилось.

Стоимость беспроводной зарядки Xiaomi составляет 599 юаней (примерно $90). Когда она будет доступна в продаже и выйдет ли на международный рынок - не сообщается.