Коллекционер прототипов Apple-устройств Джулио Зомпетти опубликовал в своём аккаунте снимки прототипа первого iPad, оснащённого двумя разъёмами для зарядки. Эти изображения подтверждают слухи о том, что Apple планировала оснастить оригинальный iPad двумя 30-пиновыми разъёмами, один из которых располагался под кнопкой «Домой», а второй — на левой торцевой поверхности корпуса.

Предполагается, что второй разъём был задействован при тестировании устройства и поддерживал параллельную зарядку. Его также могли разместить для использования планшета в доке как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентациях.

Предположительно, он работал бы во многом так же, как и другие устройства этой категории с двумя разъёмами, позволяя подключать дополнительные аксессуары вроде клавиатуры.

Однако, как отмечает Зомпетти, на поздних этапах тестирования второй порт пропал с боковой грани iPad первого поколения. Тем не менее в компании не стали полностью отказываться от этой идеи. Через несколько лет после релиза первого планшета Apple в iPad появился Smart Connector.

Один из прототипов Apple iPad первого поколения был продан на eBay в 2012 году. Сообщалось, что Стив Джобс отказался от второго разъёма практически перед запуском производства планшетов.