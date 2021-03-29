Суд в Лондоне встал на сторону производителя часов Swatch в его споре с Apple о праве использовать фразу «One more thing» («Еще кое-что»), пишет Bloomberg.

В 2015 году Swatch зарегистрировала фразу «One more thing». Эти слова стали знамениты благодаря Стиву Джобсу, который традиционно использовал эту фразу на презентациях компании, чтобы анонсировать новый продукт. Тим Кук также использовал эту фразу начиная с 2015 года. Впервые он употребил ее на презентации часов Apple Watch.

Судья Иэн Первис сказал, что попытка Swatch зарегистрировать эту фразу как товарный знак могла быть попыткой рассердить Apple, но калифорнийская компания не может этому воспрепятствовать. В своём постановлении Первис сказал, что фраза «One more thing», вероятно, и вовсе принадлежит вымышленному детективу Коломбо.

Спор является лишь одним из эпизодов долгой битвы между Apple и Swatch. В 2016 году Swatch оспорила патент Apple на бренд iWatch. Швейцарский производитель часов заявил, что название слишком похоже на его бренд iSwatch, и выиграл суд. Apple пришлось назвать свои часы Apple Watch.

В 2017 году уже Apple пыталась засудить Swatch — за использование слогана Tick Different («Тикай иначе»), явно перекликающийся с известным слоганом Apple «Think Different» («Думай иначе»). Производитель часов придумал его в 2015 году для рекламы своих часов Bellamy с NFC-модулем для бесконтактных платежей, после чего зарегистрировал слоган в Швейцарии и США.

Однако Swatch заявила, что что это отсылка к собственной кампании из 80-х годов «Always different, always new» («Всегда разный, всегда новый»), а сходство со слоганом Apple производитель часов назвал случайным. В итоге в 2019 году суд согласился с доводами Swatch.