Apple анонсировала ежегодную всемирную конференцию разработчиков WWDC21. Мероприятие состоится с 7 по 11 июня 2021 года и второй раз пройдет в онлайн-формате.

Как ожидается, на виртуальном мероприятии Apple покажет iOS 15, macOS 12, watchOS 8, а также обновления других своих операционных систем для разных устройств. Не исключаются также аппаратные анонсы.

Так, в прошлом году значительная часть мероприятия была посвящена переходу компьютеров на собственные ARM-процессоры. Возможно, на презентации 2021 года компания снова вернётся к этой теме и больше расскажет о более мощных настольных и «профессиональных» компьютерах с ARM-чипами.

Как и ранее, в этом году в рамках конференции пройдет конкурс Swift Student Challenge, который поможет юным разработчикам показать, на что они способны. Начиная с 18 апреля 2021 года они могут присылать свои проекты в Swift playground для участия в конкурсе, победители получат призы и сувениры.

Дополнительная информация о программе WWDC21 будет доступна в приложении Apple Developer, на сайте Apple Developer и по электронной почте.