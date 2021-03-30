Российские сервисные центры смогут официально ремонтировать технику Apple. Компания объявила о расширении программы сотрудничества с независимыми сервисными центрами (IRP), запущенной ранее в США, Канаде и странах Европы в 2019 году.

Программа позволяет ремонтным организациям закупать оригинальные запчасти для техники Apple и необходимое оборудование наравне с авторизованными сервис-центрами, а также получать советы по ремонту.

Заявку можно подать бесплатно, в России и еще более чем 30 странах это можно будет сделать уже на этой неделе. В ряде других государств участие сервис-центров в партнерской программе станет доступно позднее в этом году.

Apple не раскрывает условия договора с независимыми сервисными центрами. В 2020 году издание Vice сообщало, что компании, которые хотят участвовать в программе, должны согласиться на внезапные инспекции и аудиты со стороны Apple. По информации издания, если аудиторы найдут «запрещенные» запасные части, то Apple может оштрафовать компанию. Помимо этого, Apple оставляет за собой право проверять сервис-центр в течение пяти лет после выхода из программы.