Как сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на источники из цепочки поставок, Apple уже заказала у TSMC новые однокристальные системы, которые будут производиться по нормам 4-нанометрового технологического процесса.

Пока неизвестно, когда 4-нм чипы Apple будут запущены. Источник сообщает, что TSMC будет готова начать их производство уже в четвёртом квартале текущего года, хотя ранее предполагалось, что это станет возможным лишь в 2022 году. Ожидается, что новые модели Mac с фирменными ARM-чипами выйдут в этом году, однако эти устройства будут оснащаться менее передовыми 5-нм чипами. По слухам, в скором времени свет увидят компьютеры Mac на улучшенных версиях процессора Apple M1.

Источники сообщили, что Apple также заключила контракт с TSMC на производство однокристальной системы Apple A15, которая будет производиться с использованием техпроцесса N5 Plus или N5P. Ожидается, что TSMC начнет производство SoC Apple A15, которая будет использоваться в грядущей серии iPhone 13, к концу мая.

В дополнение к 4-нм чипам, TSMC также планирует уже в этом году начать производство чипов с техпроцессом 3-нм. Но производственные мощности будут совсем небольшие. Массовое производство вряд ли получится запустить раньше 2022 года. Тем не менее, спрос уже огромен. Похоже, Apple и Intel уже зарезервировали значительную часть будущих мощностей.