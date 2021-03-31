По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple намерена анонсировать гарнитуру смешанной реальности на оффлайн-мероприятии, которое пройдёт в ближайшие несколько месяцев.

Гурман добавляет, что Apple планирует провести большую пресс-конференцию, пригласив сотрудников, партнёров и представителей СМИ. В последний раз Apple проводила крупное мероприятие с приглашёнными людьми в сентябре 2019 года, после чего из-за пандемии презентации перешли в онлайновый формат.

Ранее Bloomberg писал, что первая AR/VR гарнитура от Apple будет дорогим и нишевым устройством для разработчиков. Поэтому Apple представит её в оффлайн формате. Компания хочет, чтобы СМИ, партнёры и заинтересованные разработчики смогли лично увидеть устройство.

Продажи устройства, по оценке самой Apple, не будут высокими. Гурман также утверждает, что Apple планирует запустить это продукт уже в следующем году. Компания хочет предварительно анонсировать гарнитуру в этом году, чтобы дать разработчикам необходимое время для подготовки.

Если верить слухам, гарнитура будет оснащена двумя 8K-дисплеями и системой из более 10 камер для отслеживания положения рук и взгляда. Новинка будет конкурировать с Oculus Rift от Facebook.

Позже Apple планирует выпустить более массовый продукт с дополненной реальностью. Однако Bloomberg считает, что до появления очков Apple Glasses пройдёт ещё несколько лет.