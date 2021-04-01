Представленный почти год назад Mac Pro получил необычный дизайн передней и задней панелей, который можно сравнить с тёркой для сыра. Судя по новому патенту, Apple хочет попробовать такой дизайн на других своих продуктах, включая iPhone.

Из описания патента следует, что особая форма создается за счет нескольких полостей, которые накладываются друг на друга. В результате возникает рисунок-сетка, напоминающая отверстия в тёрке.

Как и в случае с Mac Pro, подобная конструкция корпуса смартфона должна «гарантировать физическую поддержку или защиту других компонентов электронного устройства, обеспечивать теплопередачу и помогать в создании воздушного потока через электронное устройство или вокруг него».

Вдобавок она может работать как экран от электромагнитных помех, ну и в конце концов Apple отмечает, что такая структура «обеспечивает уникальный и приятный внешний вид» и дает «приятные ощущения при использовании устройства».

Кроме iPhone, в патенте присутствует описание "дырявого" корпуса для ‌Mac Pro‌ 2013. Воплотит ли Apple когда-нибудь этот патент в жизнь - неизвестно.