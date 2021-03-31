Компания Foxconn заявила, что кризис на рынке полупроводников снизит её мощности примерно на 10%. Об этом сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на председателя Foxconn Юн Лю.

Последний месяц первого квартала, по словам Юн Лю, позволил компании почувствовать негативное влияние дефицита полупроводниковых компонентов. Клиентами Foxconn являются Apple, Google, Microsoft и HP Inc. Больше всего пострадает направление электронных устройств для домашнего применения, а вот поставки в рамках долгосрочных контрактов будут затронуты в меньшей степени.

И, хотя Foxconn прямо не говорила, что пострадать может Apple, компания из Купертино является крупнейшим клиентом Foxconn. Foxconn ожидает, что нехватка микросхем сохранится во втором квартале 2022 года. У Apple гораздо больше ресурсов, чем у других производителей, но компания всё равно может столкнуться с проблемами, если дефицит микросхем сохранится.

Ситуация с нехваткой микросхем распространилась из автомобильной промышленности на многие отрасли. Производители смартфонов подтвердили, что в этом году наблюдается дефицит чипов, и теперь многим из них приходится сокращать производство, чтобы справиться с кризисом.