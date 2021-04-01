В новой бета-версии iOS 14.5 для разработчиков Apple внесла некоторые изменения в виртуальную помощницу Siri. Компания добавила два новых голоса на английском языке и отказалась от женского голоса по умолчанию.

Как отмечает TechCrunch, сейчас в большинстве регионов по умолчанию для Siri установлен женский голос, хотя при желании его можно изменить на мужской в настройках. В то же время в некоторых странах Siri по умолчанию использует мужской голос.

В новой бете iOS разработчики отказались от женского голоса по умолчанию для Siri в пользу более гибкого и гендерно-нейтрального подхода. Теперь пользователи сами будут выбирать голос для ассистента Siri с первых минут использования устройства. Благодаря движку преобразования текста в речь Apple Neural, новые голоса в Siri будут звучать более плавно и органично.

Нововведение связано со стремлением Apple удовлетворить потребности максимального количества пользователей. «Это продолжение давней политики многообразия и вовлечённости, в которой наши продукты и услуги стараются максимально отражать разносторонность нашего мира», — заявили в Apple.

В бета-версии также обновятся голоса Siri в Ирландии, России и Италии.