Среди нововведений шестой бета-версии iOS 14.5 для разработчиков была обнаружена крайне полезная функция. В последней сборке мобильной операционной системы Apple пользователи нашли упоминание опции перекалибровки аккумулятора для линейки iPhone 11.

Эта функция должна исправить неточную оценку состояния аккумулятора смартфонов путём повторной калибровки. Обновление включает повторную калибровку аккумулятора для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Системе проверки работоспособности аккумулятора может потребоваться несколько недель, чтобы выяснить, сколько ёмкости осталось у батареи и какую производительность она может обеспечить. Судя по всему, пользователи не увидят большую разницу в работе устройства во время этого процесса. Однако в настройках в разделе информирования о состоянии батареи будет доступно сообщение, объясняющее, что происходит.

Если выполнить перерасчёт не удастся, что иногда случается, то на смартфоне появится сообщение о необходимости замены аккумулятора. В этом случае пользователь может его бесплатно заменить в авторизованном сервисном центре компании.