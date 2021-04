1 апреля 2021 года Apple добавила в App Store список рекомендуемых для установки российских приложений. Производитель предлагает ставить отечественное ПО при первом включении нового iPhone. После выборочной или полной установки этих приложений пользователь может удалить их в любой момент с устройства без ограничений.

Перечень программ определило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, его утвердили постановлением правительства. Список планируют ежегодно обновлять 1 августа: выбирать приложения для предустановки будут из числа сервисов, чья аудитория не меньше 500 тысяч пользователей в год. Разработчики должны сами отправлять заявку на включение в перечень.

На данный момент в список рекомендованных приложений вошли: браузер «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», почта Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой помощник Маруся, Новости от СМИ, OK Live, приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» и сервиса Госуслуги.

У производителей или продавцов техники есть несколько вариантов предустановки приложений: полная установка, добавление иконки для скачивания приложений и показ страницы с утверждённым софтом при активации устройства.

Apple выбрала альтернативный механизм предустановки: вывод при первой настройке смартфона полноэкранного окна с предлагаемым программным обеспечением.

