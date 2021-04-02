Apple объявила о крупнейшем обновлении игрового сервиса Apple Arcade за всё время его существования. В дополнение к эксклюзивам, были введены две новые категории — «Вечная классика» и «Хиты App Store». Каталог пополнился сразу 30 новыми играми от популярных брендов, франшиз и разработчиков. Теперь коллекция Apple Arcade насчитывает более 180 тайтлов.

«Вечная классика» включает в себя всемирно любимые, традиционные жанры игр среди которых представлены Good Sudoku by Zach Gage (судоку), Chess — Play & Learn (шахматы) и Backgammon (нарды). В категорию «Хиты App Store» входят лучшие отмеченные наградами игры App Store, включая Threes!, Mini Metro и Fruit Ninja Classic.

Пожалуй главной новинкой в каталоге игр стала первая часть Fantasian — это мобильная JRPG от студии Mistwalker. Её автором является геймдизайнер Хиронобу Сакагути — создатель серии Final Fantasy. Релиз второй части Fantasian ожидается во второй половине этого года. Также в сервисе появились такие игры, как Star Trek: Legends, новые версии NBA 2K21 Arcade Edition и The Oregon Trail, а также World of Demons от PlatinumGames.

Компания тщательно следит за составом коллекции Apple Arcade: в неё падают только оригинальные и качественные игры, без встроенных покупок, которые подходят для всех возрастов и не содержат рекламу. Подписка на Apple Arcade была запущена в сентябре 2020 года и стоит в России 199 рублей в месяц.