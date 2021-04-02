По словам авторитетного аналитика Росса Янга, следующее поколение iPhone SE, выпуск которого запланирован на 2022 год, получит такой же 4,7-дюймовый дисплей как и текущая модель. Серьёзных изменений стоит ожидать лишь в 2023 году.

Существующий iPhone SE создан по образцу iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем. Ходили слухи, что Apple работает над iPhone SE Plus, который может выйти в этом году, но в марте аналитик Apple Минг-Чи Куо сказал, что нового iPhone в семействе SE не будет до 2022 года. Похоже, что новый смартфон почти не изменится по сравнению с предшественником, ему добавят новый процессор и поддержку 5G.

Более глобальные изменении Apple запланировала на 2023 год — новый iPhone SE получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей с небольшим отверстием под фронтальную камеру, как в современных Android-смартфонах, вместо выреза, который появился еще в iPhone X. Это значит, что с большой вероятностью смартфон не получит сканера лица Face ID, так как для него не останется места, а сканер отпечатков пальцев разместят сбоку на корпусе.

До презентации следующего iPhone SE остается еще очень много времени, поэтому более подробной информации пока нет. Планы компании вполне могут измениться.