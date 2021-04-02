В преддверии обновления iOS 14 Apple начала отклонять в App Store приложения, использующие сторонние SDK для сбора пользовательских данных без спроса, пишет 9to5Mac.

Чаще всего для этого используется цифровой опечаток устройства, чтобы получить IP-адрес, имя модели устройства и другую конфиденциальную информацию. Все эти данные разработчики используют для глубокого анализа своей аудитории или же для продвижения определённого товара.

Новые правила App Store гласят, что разработчики приложений не могут собирать данные с устройства с целью его идентификации без непосредственного разрешения пользователей, и разработчики несут ответственность за весь код в своих приложениях, включая любые сторонние SDK, которые они используют.

Ряд разработчиков уже ощутили изменения в политике конфиденциальности, которые будут выпущены вместе с iOS 14.5. Как сообщает Forbes, компания уже отклонила обновления Radish Fiction, Heetch, программ от InnoGames и приложений, использующих SDK от Adjust.

Данный SDK используют более 50.000 приложений. Это значит, что тысячи обновлений программ могут быть отклонены. В Adjust объяснили, что уже удалили из SDK код, который Apple посчитала нарушающим правила.

Однако грядущие меры безопасности Apple Tracking Transparency отразились не только на Adjust. Функция прозрачности отслеживания расстроила и другие крупные корпорации, такие как Facebook. Это связано с тем, что пользователи смогут отказаться от идентификатора IDFA, что значительно затруднит продвижение рекламы. В дальнейшем это может привести к потере крупных рекламодателей, что повлечёт за собой финансовые убытки, поскольку главные инвестиции они получают от продвижения товаров. Новая функция является частью iOS 14.5, которая, как ожидается, будет выпущена в конце весны.