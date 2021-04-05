Тим Кук заявил в интервью The New York Times, что, скорее всего, покинет свой пост в течение следующих десяти лет. Он отметил, что чувствует себя отлично, но не видит себя в этой роли так долго. В ответ на вопрос, чем он в таком случае будет заниматься, Кук ответил, что не знает, так как не представляет свою жизнь без Apple.

«Ещё 10 лет? Возможно нет. Но я могу сказать вам, что сейчас чувствую себя хорошо и пока не могу назвать точную дату. Но 10 лет — это долгий срок и, вероятно, моё дальнейшее руководство продлится не более 10 лет», — заявил Кук.

За последние несколько лет компанию уже покинули Джони Айв, Дэн Риччио и Фил Шиллер, которые занимали руководящие должности в Apple. Тим Кук работает в компании с 1997 года, а генеральным директором он стал в 2011 году после смерти Стива Джобса.

В прошлом году Куку исполнилось 60 и некоторые стали обсуждать, насколько долго он сможет занимать пост главы Apple. По данным издания Bloomberg, совет директоров Apple также задумывается над этим вопросом и уже рассматривает нескольких кандидатов, которые могли бы сменить Кука на его посту. В число последних входят Джефф Уильямс и Джон Тернус. Первый сейчас занимает пост главного операционного директора Apple, а второй – является старшим вице-президентом Apple по разработке оборудования.