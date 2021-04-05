Авторитетный инсайдер под ником l0vetodream заявил, что новые iMac, которые Apple планирует выпустить в этом году, получат дисплеи бóльшей диагонали, чем текущая линейка моноблоков.

По его словам, купертиновцы планируют заметно изменить существующую линейку iMac, отказавшись от 27-дюймовых моделей. Им на смену должен прийти моноблок с большей диагональю. Какой конкретно, l0vetodream не уточняет.

Вместе с тем инсайдер LeaksApplePro утверждает, что новые iMac с диагональю 24 дюйма (J456) и 31,5 дюйм (J457) выйдут в ближайшие два месяца. По его информации, моноблоки получат чипы Apple Silicon с 12 ядрами, 8 из которых будут работать на частоте 3,2 ГГц, и 16 графическими ядрами.

Многие источники утверждают, что новое поколение iMac наконец-то получит новый дизайн. Исходя из этого можно предположить, что рамки станут меньше, а сами дисплеи — больше. Также ходят слухи, что обновлённые модели будут продаваться в нескольких цветах.