Японский сайт Macotakara получил в своё распоряжение макет iPhone 13 Pro, который появится ближайшей осенью. Подобные макеты создают на базе утекших чертежей или получают от производителей чехлов, которым дают такие «болванки» для производства аксессуаров.

По данным Macotakara, размер чёлки на iPhone 13 Pro составляет 5,35 х 26,8 мм, тогда как на iPhone 12 Pro габариты выреза равны 5,3 х 34,83 мм. Как и ожидалось, высота выреза увеличится очень незначительно, зато ширина станет меньше.

Для уменьшения выреза компания изменила компоновку камер и дополнительных модулей Face ID для сканирования лица. Теперь «фронталка» расположена слева, а не справа, в это же время разговорный динамик сместился ближе к верхней рамке.

Состав и дизайн основной камеры iPhone 13 Pro, судя по макету, останется идентичен актуальной модели. Похоже, что главные изменения будут скрыты внутри, смартфон получит поддержку частоты обновления 120 Гц, которая будет адаптироваться под контент на экране.