Приставка Apple TV 4K не обновлялась более трех с половиной лет, однако вышедшая на днях бета tvOS 14.5 содержит упоминание о поддержке 120 Гц, что вполне может указывать на скорый выход модели нового поколения (актуальная модель такой возможностью не располагает), сообщает 9to5Mac.

Актуальная версия Apple TV 4K оснащается HDMI 2.0, который поддерживает при максимальном разрешении 4K только 60 Гц. Для повышения частоты обновления до 120 Гц при 4K потребуется уже HDMI 2.1.

Стоит отметить, что для отображения контента с частотой обновления 120 Гц для более плавной работы, пользователям приставки потребуется телевизор, поддерживающий соответствующую частоту. Такая частота обновления идеально подходит для экшн-игр, где требуется много быстрых действий.

Помимо этого ожидается, что устройство получит более производительный процессор — Apple A14 Bionic и 6 ГБ ОЗУ. Следующая версия Apple TV также предложит новый пульт дистанционного управления с поддержкой поиска со смартфона. Его изображение в шестой бета-версии tvOS 14.5 нашли ранее. Возможен релиз и специального игрового контроллера — об этом сообщалось уже не раз.

Эти данные полностью согласуются с декабрьским докладом Bloomberg, в котором говорилось, что в планы Apple по выпуску новых продуктов на 2021 год включают новую Apple TV с «более сильным упором на игры».