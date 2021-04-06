На выходных в китайских социальных сетях появились сведения о том, что местные специалисты научились заменять модули оперативной памяти и твердотельный накопитель на компьютерах Mac с однокристальной системой Apple M1.

Им удалось заменить вышеупомянутые компоненты в новом MacBook Air. Они увеличили объём оперативной памяти с 8 до 16 Гбайт, а твердотельный накопитель был заменён с 256-Гбайт на 1-Тбайт. Все изменения корректно воспринимают и отображаются в macOS Big Sur.

Впрочем проделать это в домашних условиях далеко не просто. Это связано с тем, что SSD припаян к материнской плате, а оперативная память в новых MacBook и вовсе располагается на одной подложке с процессором Apple M1, так что любое неверное движение может окончательно убить ноутбук. Также не стоит забывать, что подобная замена нарушает гарантию Apple на устройство.

Вдобавок к этому купить нужные модули DRAM и NAND обычному человеку весьма непросто. Плюс для осуществления задуманного понадобится паяльная станция. Однако энтузиастов это не остановит.

Большинству владельцев компьютеров на ‌M1‌, вероятно, всё равно придется полагаться на конфигурацию памяти и хранилища, которую они выбрали в момент покупки. Вместе с тем не исключено, что в Китае, где достать нужные комплектующие гораздо легче, местные специалисты могут отладить процедуру замены компонентов в Mac.