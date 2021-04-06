WhatsApp тестирует функцию переноса сообщений между разными системами — Android и iOS. Об этом сообщает сайт WABetainfo.

Речь идет о переносе диалогов, сообщений, вложенных файлов, списков чатов и сообществ с одной платформы на другую. Сейчас такая миграция данных возможна только с помощью стороннего ПО, так как для владельцев iPhone хранилищем резервной копии выступает iCloud, а для владельцев Android — «Google Диск».

Как именно будет работать перенос сообщений между разными системами — пока неизвестно. Скорее всего, компания сделает отдельное облако для синхронизации и сохранения бэкапов, которое не будет привязано к определённой операционной системе.

Для переноса будет необходимо чтобы на устройствах была установлена последняя версия WhatsApp. Если же пользователь не выполнит данное условие, то он получит оповещение с просьбой обновить программу. Это нужно для того, чтобы избежать ошибок совместимости между платформами.

Ожидается, что функция появится в приложении в ближайшее время.