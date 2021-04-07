До сих пор через «Локатор» можно было искать только гаджеты Apple. Сегодня компания объявила, что открыла доступ к функции Find My Network («Сеть Локатора») сторонним производителям, разрешив им создавать совместимые с сервисом аксессуары.

«Сеть Локатора» является частью программы MFI и позволяет производителям аксессуаров добавлять в свои продукты возможность подключения к сети приложения «Локатор». Гаджеты должны отвечать таким же строгим требованиям к защите конфиденциальности, что и техника Apple.

Одобренные продукты можно будет добавить в приложении на новую вкладку «Вещи». В магазине такие устройства будут отмечены значком Works with Apple Find My (Работает с приложением «Локатор» от Apple).

Первыми инициативу поддержали Belkin, производитель поисковых бирок Chipolo и бренд электровелосипедов VanMoof — продукты с сертификатом «Работает с приложением «Локатор» от Apple» появятся в продаже уже в апреле. Существующие устройства обновлением политики затронуты не будут.

Первые аксессуары с поддержкой новой функции будут использовать модули Bluetooth для работы с сервисом. Однако Apple уже работает над предоставлением спецификаций чипа U1 сторонним разработчикам, что поможет сильно повысить точность обнаружения аксессуаров.