Российский рынок смартфонов в первом квартале 2021 года вырос на 27% год к году и достиг 153 млрд руб., следует из отчета МТС. При этом количество купленных смартфонов в России сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,4 млн устройств.

Одной из главных причин заметного роста рынка в деньгах в компании назвали рост популярности смартфонов Apple. Так самым популярным смартфоном в России в январе-марте стал iPhone 11, а в целом продажи iPhone в России выросли в годовом выражении на 38%. Однако лидерство по количеству проданных устройств сохранила за собой компания Samsung, доля которой на рынке выросла с 23% до 33%. Далее идут Xiaomi (22%, +3 п.п.) и Apple (16%, +10 п.п.). В топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов также вошли Honor (9%) и Huawei (3%).

В денежном выражении лидировала Apple, на которую пришлось 46 процентов прибыли ретейлера. Далее следуют Samsung — 29 процентов, Xiaomi — 12 процентов, Honor — три процента, Huawei — два процента. В первую пятерку самых востребованных потребителями смартфонов кроме iPhone 11 попали Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.

Средняя стоимость гаджетов в январе-марте выросла на 43% год к году - до 24 тыс. рублей. Продажи девайсов дороже 50 тыс. рублей увеличились на 58% в натуральном выражении. При этом гаджеты до 10 тыс. рублей стали покупать на 38% меньше, а продажи устройств в диапазоне 10-20 тыс. рублей сократились на 6% в натуральном выражении.

Также в исследовании МТС говорится, что пользователи стали более придирчиво выбирать смартфоны: среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Это объясняется тем, что все больше людей готовы купить более дорогой смартфон, если он прослужит дольше. Популярности более дорогих моделей способствуют и программы обмена устройств, а также возможность покупки в рассрочку.