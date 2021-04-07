По данным аналитической компании Mixpanel, iOS 14 и iPadOS 14, которые были выпущены менее 7 месяцев назад, установлены на 90% совместимых iPhone и iPad.

На данный момент всего 5,07% владельцев iPhone и iPad пользуются iOS 13, а около 4,48% — iOS 12 или более ранними версиями. Последняя категория пользователей сохранится еще долго, так как некоторые старые модели Apple-устройств — вроде iPhone 5 или iPad mini 2 — уже пару лет не получают обновлений, однако остаются вполне пригодными для использования.

По темпам распространения iOS 14 и iPadOS 14 заметно опережают предшественников. Например, iOS 13 достигла отметки в 92% только летом прошлого года. Предыдущие версии мобильной операционной системы Apple по темпам распространения также отстают от iOS 14.

В конце февраля Apple поделилась официальными данными, согласно которым в феврале iOS 14 была установлена на 86% всех смартфонов, представленных за последние четыре года. Mixpanel собирает статистику на основе собственных метрик, поэтому часто она несколько расходится с официальными данными. Однако в этом случае можно говорить о том, что метрики Mixpanel дают вполне правдивый результат.