Apple испытывает проблемы с производством некоторых моделей MacBook и iPad из-за глобального дефицита полупроводников. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

Темпы выпуска MacBook замедлились из-за отсутствия компонентов, которые монтируются на печатную плату перед финальной сборкой. Производство iPad частично откладывается из-за нехватки дисплеев и сопутствующих компонентов.

В связи с данными затруднениями Apple пришлось частично перенести заказы компонентов для своих ноутбуков и планшетов с первой на вторую половину года. Отраслевые источники и эксперты заявляют, что такая ситуация - признак дальнейшего усиления дефицита, от которого более мелкие производители могут пострадать еще серьезнее.

Источники отметили, что на производстве iPhone дефицит не сказался, хотя поставки некоторых комплектующих для смартфонов «довольно ограниченны». Нехватка также пока не повлияла на доступность устройств Apple для покупателей.