Технический специалист и блогер Сонни Диксон опубликовал на своей странице в Twitter изображения, на которых якобы показаны макеты новых моделей iPad Pro на 11 и 12,9 дюймов, а также iPad mini 6.

Судя по фото, iPad mini внешне не будет отличаться от актуального поколения устройств. Если на снимках действительно новый iPad mini, то у него будут большие рамки по периметру 7,9-дюймового дисплея, а также сохранится аппаратная клавиша «Домой». При этом сам Диксон отмечает, что самый компактный планшет Apple может немного прибавить в толщине.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2r