На сайте бенчмарка AnTuTu опубликован рейтинг самых производительных гаджетов Apple за март. Рейтинг был составлен на основе средних оценок, полученных пользователями бенчмарка при тесте своих устройств.

По результатам тестирования первое место занял 12,9-дюймовый iPad Pro третьего поколения, вышедший аж в 2018 году. Планшет с процессором Apple A12X Bionic, четырьмя гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти набрал 727.861 балл.

12,9-дюймовая версия более нового iPad Pro 4 на обновленном процессоре Apple A12Z и с большим количеством ОЗУ оказалась пусть и слегка, но медленнее и заняла второе место с 717.856 очками. Третье место досталось 11-дюймовой версии iPad Pro 4 с 712.939 баллами. Четвертное место занял 11-дюймовый iPad Pro 3 (688.533 балла), за ним идет iPad Air 4 (647.455 баллов).

Таким образом топ-5 мобильных гаджетов Apple заняли планшеты. Самым мощным смартфоном оказался iPhone 12 Pro Max. Модель имеет актуальный чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Он занял шестое место с 642.120 баллами.

Далее следуют iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и замыкает топ-10 iPhone 11 Pro Max. В отчете говорится, что занявший последнее место iPhone 11 Pro Max оказался единственным гаджетом, который набрал меньше 600 тысяч баллов.