Samsung в попытке привлечь на свою сторону владельцев iPhone запустил сайт iTest. Интерактивное веб-приложение позволяет обладателям смартфонов Apple познакомиться с фирменным интерфейсом One UI для Galaxy-устройств, "примерив" его на свой экран.

При посещении веб-сайта iTest пользователю будет предложено добавить веб-приложение на домашний экран iPhone. После этого его можно будет запустить как любое другое приложение и немного поработать с интерфейсом One UI. По словам компании, она хочет позволить пользователям устройств Apple проникнуться возможностями интерфейса смартфонов Galaxy и продемонстрировать, что ничего страшного в переходе на другую платформу нет.

Можно будет менять темы оформления, пролистывать содержимое магазина Galaxy Store, перемещаться по меню, экспериментировать с приложением камеры и настройками. Более того, будут "приходить" даже звонки и пуш-уведомления с предложением попробовать ту или иную функцию.

При этом в Samsung не упустили возможности рассказать о других своих продуктах. Например, в приложении Galaxy Wearable рекламируются беспроводные наушники и смарт-часы, такие как Galaxy Buds Pro, Galaxy Watch3 и Galaxy Buds Live. А в Galaxy Store размещен баннер с игрой Fortnite, которую Apple удалила из App Store из-за нарушения правил магазина.

Конечно, пользователю будут доступны не все функции, ведь это не полноценная операционная система. Как сообщает MacRumors, данное приложение используется для рекламы в Новой Зеландии, однако такой опыт может быть использован и в рамках мировой маркетинговой кампании.