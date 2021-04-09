Аналитическая компания Counterpoint Research подготовила отчет о мировых продажах смартфонов за январь 2021 года. В список из 10 самых популярных смартфонов попало сразу шесть iPhone, а все остальные места занимают недорогие модели на Android.

Согласно предоставленным данным, в январе 2021-го самым продаваемым смартфоном в мире стал iPhone 12. На втором месте расположился топовый iPhone 12 Pro Max, а замыкает тройку лидеров iPhone 12 Pro. Отмечается, что на эти три модели пришёлся 71% от общего числа проданных аппаратов Apple за весь месяц.

Но это не единственные модели iPhone, попавшие в десятку самых продаваемых смартфонов января. Восьмое и десятое место заняли iPhone 12 mini и iPhone SE 2020 модельного года, которым принадлежит по 1% рынка. Из всей новой линейки iPhone 12 mini стоит особняком — он оказался не очень востребованным по сравнению с остальными моделями iPhone 12.

Самым продаваемым Android-смартфоном оказался бюджетный Redmi 9А, который с 2 процентами занял 5 место в рейтинге. На шестом месте Redmi 9, а седьмое и девятое места достались Galaxy A21s и Galaxy A31.

Таким образом, в топ-10 не оказалось ни одного смартфона флагманского уровня на базе Android. А те, что есть, принадлежат к устройствам начального класса — как по стоимости, так и позиционированию.