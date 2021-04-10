Отказ Apple выпускать Android-версию мессенджера iMessage связан со стремлением компании как можно дольше удержать пользователей внутри экосистемы iOS. Об этом стало известно из документов, которые Epic Games предоставила федеральному судье штата Калифорния в преддверии заседания, назначенного на 3 мая.

В опубликованном документе приведена переписка сотрудников Apple, в которой цитируется фраза Фила Шиллера о том, что выпуск iMessage для Android «больше навредит Apple, чем поможет её бизнесу». Кроме того, Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, опасался, что «выпуск iMessage для Android устранит препятствие, которое мешает семьям, пользующимся iPhone, приобретать для своих детей доступные Android-смартфоны».

В свою очередь, Эдди Кью признавал, что Apple «могла бы разработать версию для Android, которая была бы совместима с iOS», чтобы "пользователи обеих платформ могли беспрепятственно обмениваться сообщениями друг с другом». Тем не менее, универсальная версия iMessage так и не вышла.

Epic приводит в пример и другие сервисы Apple, которые мешают переходу на Android. К ним, например, относится FaceTime, презентованный в 2010 году и доступный только для iPhone, iPad и Mac.