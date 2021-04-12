По данным источников Bloomberg, Apple стала жертвой дефицита компонентов, как и остальные производители электроники — в том числе, дисплеев. Однако это не должно значительно сказаться на планах компании.

Судя по всему, экран mini-LED станет отличительной особенностью более крупной 12,9-дюймовой модели iPad Pro, тогда как более компактный 11-дюймовый вариант продолжит использовать прежнюю IPS-матрицу с классической светодиодной подсветкой.

mini-LED — это эволюционное развитие уже хорошо знакомой технологии LED — за счет большего числа светодиодов меньшего размера обеспечивается более высокая контрастность по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения. Сейчас такие панели используются в новейших телевизорах LG и других производителей.

Обе версии получат новые процессоры Apple A14X Bionic, которые, предположительно, будут скорее упрощённой версией M1 для MacBook Air, нежели улучшенными A14 Bionic для iPhone 12.

Также, по данным инсайдеров, планшеты получат улучшенные камеры и поддержку интерфейса Thunderbolt 3 на единственном Type-C разъёме, благодаря чему с планшетом можно будет использовать переходники и разветвители (но не внешние видеокарты).

Основными поставщиками mini-LED дисплеев в мире являются тайваньские Ennostar Inc., General Interface Solution Holding Ltd и Taiwan Surface Mounting Technology Corp. По словам источников агентства, один из поставщиков Apple недавно был вынужден вовсе приостановить производство из-за нехватки комплектующих.

В четвёртом квартале прошлого года планшеты семейства iPad принесли Apple около $8,4 млрд выручки, это был лучший с 2014 года результат. Самоизоляция поддерживает спрос на планшетные компьютеры и ноутбуки, поэтому для Apple важно выпустить новые модели iPad Pro как можно раньше.