Apple работает над своим «самым амбициозным» продуктом в сфере устройств для умного дома. Компания разрабатывает девайс, совмещающий в себе телеприставку Apple TV и колонку HomePod, рассказали источники Bloomberg.

Как будет называться это устройство, пока неизвестно. Люди, знакомые с планами Apple, говорят, что на нём можно будет запускать видеоконтент и игры, а также пользоваться различными сервисами Apple. Поддержка Siri обеспечит голосовое взаимодействие с гаджетом, которое будет реализовано примерно так же, как у HomePod, то есть пользователь сможет отдавать команды и общаться с ассистентом естественным языком.

За счёт динамиков, заимствованных у HomePod, приставка сможет самостоятельно воспроизводить музыку, а интегрированная веб-камера позволит проводить видеоконференции или просто общаться с друзьями и родственниками через FaceTime.

Apple также обсуждает разработку акустической системы с сенсорным экраном, чтобы конкурировать с Google и Amazon. Такое устройство может сочетать iPad и HomePod, пишет Bloomberg. Компания рассматривала возможность присоединения iPad к колонке с помощью механической руки, которая могла бы двигаться вслед за пользователем, когда тот перемещается по комнате.

В настоящее время доля Apple в категории приставок с функцией воспроизведения потокового видео составляет лишь 2%, а смарт-колонки HomePod в своей категории - менее 10%. Разработка обоих устройств все еще находится на ранних этапах, и Apple может отказаться от их выпуска или изменить ключевые функции, подчеркивает Bloomberg.