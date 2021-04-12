Microsoft официально объявила о покупке компании Nuance, занимающейся разработкой решений для распознавания речи и текстов. В своё время её технологии были использованы при создании Siri.

С учётом чистых долгов приобретаемой компании, сумма сделки составит $19,7 млрд — это вторая по масштабу покупка программного гиганта после LinkedIn за $24 млрд в 2016 году. Сделка была единогласно одобрена советами директоров Nuance и Microsoft.

Nuance выпускает различные продукты, но компания наиболее известна своим ПО Dragon, которое использует машинное обучение для распознавания речи. Разработки Nuance в этой сфере используют многие клиенты, а Dragon считает лучшим софтом по точности распознавания речи. Ранее технологии Nuance по лицензии использовала Apple при разработке голосового помощника Siri, однако неизвестно, в какой степени Dragon используется в работе Siri сейчас.

Помимо этого Nuance зарабатывает на инструментах распознавания и расшифровки речи для чувствительных применений: медицинских диагнозов, звонков в службу поддержки и голосовых сообщений. Решения Nuance в настоящее время используются более чем половиной врачей и 75% радиологов в США в 77% больниц.

Microsoft и Nuance уже не один год являются партнерами, в том числе и в медицинской сфере. В последнее время корпорация из Редмонда активизировала свои усилия по предоставлению отраслевых облачных предложений для поддержки клиентов и партнеров. Эти усилия включают и Microsoft Cloud for Healthcare, представленный в 2020 году и направленный на удовлетворение потребностей быстро трансформирующейся и растущей отрасли здравоохранения. Сегодняшнее объявление о приобретении представляет собой еще один шаг в отраслевой облачной стратегии Microsoft.