Журналисты ресурса MacRumors заметили, что если спросить у Siri «когда следующая презентация Apple?», она отвечает «20 апреля в Apple Park, Купертино». После того, как на это обратили внимание СМИ, голосовой помощник перестал отвечать на этот вопрос.

При переходе по указанной Siri ссылке открывается стандартная страница Apple Event, но там пока нет никакой информации о грядущем мероприятии. Обычно Apple рассылает приглашения за неделю до презентации, а это значит, что об апрельском мероприятии компания должна объявить уже сегодня, 13 апреля. Следует помнить, что Калифорния расположена в тихоокеанском часовом поясе (-10 часов от московского времени), так что в России уже может наступить 14 апреля к моменту анонса.

И несмотря на то, что Siri в качестве места проведения ивента назвала штаб-квартиру Apple, мероприятие, скорее всего, пройдёт исключительно в онлайн-формате без возможности личного присутствия из-за продолжающихся карантинных ограничений в связи с пандемией.

Главной темой должны стать планшеты iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюймов и чипами A14X на основе M1. Старшая версия получит экран с подсветкой mini-LED, это будет первое мобильное устройство с таким типом дисплея. Возможно, вместе с линейкой iPad Pro также дебютирует iPad mini 6. В числе других вероятных анонсов — умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в 2020-м году.