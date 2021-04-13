4 июня на стриминговой платформе Apple TV+ стартует новый мини-сериал по Стивену Кингу. На этот раз основой экранизации стал роман «История Лизи». Сценарий шоу, состоящего из восьми эпизодов, написал сам Кинг.

Главные роли сыграют Джулианна Мур и Клайв Оуэн. Сюжет повествует о женщине по имени Лизи Лэндон (Джулианна Мур), которая недавно потеряла своего мужа, известного писателя-фантаста Скотта Лэндона (Клайв Оуэн), и пытается разобраться в его наполненном мрачными тайнами прошлом. Сделать это будет непросто - она замечает, что её преследует некая сущность, которая раньше охотилась за Скоттом...

В сериале также снимутся Дэйн Дехаан, Джоан Аллен и Дженнифер Джейсон Ли. Продюсирует шоу студия «Bad Robot» Джей Джей Абрамса.

«Историю Лизи» Кинг опубликовал в 2006 году. В том же году книга вошла в список бестселлеров по версии Publishers Weekly.