Apple официально подтвердила, что новая презентация состоится 20 апреля. Мероприятие под названием «Spring Loaded» («Полный расцвет») начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте компании.

Дата презентации стала известна чуть раньше - за несколько часов до анонса её раскрыл голосовой ассистент Siri, но после того, как об этом написали СМИ, помощник перестал отвечать на вопрос о дате мероприятия.

Посмотреть мероприятие можно будет в Apple TV, на сайте компании или на официальном YouTube-канале. Если зайти на страничку события на официальном сайте Apple с помощью iPhone или iPad, то можно увидеть версию анонса презентации с дополненной реальностью — при нажатии логотип мероприятия превращается в элемент дополненной реальности, подстраиваясь под помещение, в котором находится пользователь.

Ожидается, что в ходе презентации Apple представит новые iPad с дисплеем mini-LED с улучшенной контрастностью, а также с новыми процессорами, по мощности сопоставимыми с Apple M1 в Mac. Также, возможно, будут представлены трекеры для отслеживания вещей AirTags — ранее сообщалось, что они должны были выйти в 2020 году.