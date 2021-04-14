Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что в следующем году iPhone 14 получит 48-мегапиксельный датчик изображения оптического формата 1/1,3 дюйма.

В iPhone 12 размер пикселя составляет 1,7 мкм, в iPhone 13 будет 2 мкм, а в iPhone 2022 года — 1,25 мкм в режиме 48 Мп и 2,5 мкм в режиме 12 Мп. Таким образом, это будет больше, чем в любом существующим смартфоне. Вместе с увеличением разрешения камеры появится и возможность записи видео в формате 8K.

Apple может задействовать режим интеллектуального масштабирования для обработки снимков, чтобы добиться большей детализации и уменьшения шума. Подобная технология уже используется в некоторых высокопроизводительных смартфонах на Android.

Кроме того, в 2022-м Apple откажется от компактной 5,4-дюймовой модели. Вместо этого выйдут два 6,1-дюймовых и два 6,7-дюймовых iPhone. В этом году всё же появится наследник iPhone 12 mini, но затем компания прекратит выпуск смартфонов такого размера.