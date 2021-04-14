Parallels выпустила версию Parallels Desktop 16.5 для Mac с полноценной поддержкой компьютеров Mac на базе процессоров Apple M1 и Intel. Самым важным нововведением стала возможность запускать ARM-версии Windows на компьютерах Apple с чипсетами M1.

Первая бета-версия программы для виртуализации Windows 10 на Mac с M1 вышла ещё в декабре, но сейчас разработчики добились достаточной стабильности для полноценного релиза.

В ходе тестирования новой версии компания отметила впечатляющие улучшения производительности и экономии заряда батареи по сравнению с версией ПО на компьютерах Mac на базе Intel. Parallels Desktop 16.5 потребляет в 2.5 раза меньше энергии на Mac M1 по сравнению с MacBook Air на базе Intel.

Также обещано повышение производительности DirectX 11 до 60% и повышение общей производительности виртуальных машин до 30% под управлением ARM-версии Windows 10 на Mac M1 в сравнении с виртуальной машиной Windows 10 на MacBook Pro на базе Intel.

Приложения Parallels Access и Parallels Toolbox (доработанная и упрощенная версия), предоставляемые всем владельцам подписки на Parallels Desktop бесплатно, также обзавелись встроенной поддержкой компьютеров Mac с процессорами M1.

Кроме Windows 10 программа также поддерживает виртуализацию дистрибутивов Linux вроде Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1 и Debian 10.7.