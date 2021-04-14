LG и канадский производитель автомобилей Magna International создали совместное предприятие LG Magna Electronics Powertrain или LG Magna e-Powertrain. По данным корейского издания The Korea Times, Apple и LG Magna e-Powertrain готовятся к производству электромобилей Apple.

В настоящее время руководство совместного предприятия LG Magna e-Powertrain обсуждает детали контракта с известным американским технологическим гигантом. Вполне возможно в будущем начнется массовое производство электрокаров Apple.

Сообщается, что тесные связи между Apple и LG стали ключевым фактором в том, что обе компании «очень приблизились» к достижению соглашения. Технологический гигант уже работает с дочерними компаниями LG Group, такими как LG Display, LG Chem, LG Energy Solution и LG Innotek.

В свою очередь Magna имеет большой опыт разработки и производства продукции на заказ. Австрийское подразделение Magna уже, например, производит электромобили Jaguar I-Pace и обычные бензиновые Toyota Supra.

В случае успешного заключения контракта между Apple и LG Magna e-Powertrain, первый прототип электрического авто можно ожидать к 2024 году.

Сообщается, что изначально мощность электромобилей будет не очень большой. Это связано с тем, что Apple планирует использовать электромобили первого поколения для оценки рыночного спроса.