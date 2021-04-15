TSMC предупреждает, что дефицит полупроводников сохранится до 2022 года
Глава компании TSMC Си Си Вэй предупредил, что дефицит микросхем может сохраниться вплоть до конца 2022 года.
TSMC является одним из ведущих поставщиков Apple. В связи с этим заявлением можно сделать вывод, что купертиновцы также столкнутся с нехваткой чипов. TSMC производит процессоры серии A и M для iPhone, iPad и Mac. Foxconn, на производственных линиях которого собираются устройства Apple, заявил в марте, что глобальная нехватка чипов продлится до второго квартала 2022 года.
От дефицита сейчас страдают почти все производители техники. И речь не только о консолях PS5, Xbox Series и GPU. Не хватает чипов и для автомобильной индустрии, из-за чего многие производители, включая Tesla, вынуждены останавливать заводы.
Не так давно в письме клиентам Си Си Вэй сообщил о том, что фабрики компании последние 12 месяцев загружены на 100%, а спрос на полупроводники по-прежнему превышает предложение. Он добавил, что TSMC нанимает тысячи новых сотрудников и строит новые предприятия.
TSMC активно вкладывает средства в запуск нового производства. Предположительно, в ближайшее время компания потратит около $30 миллиардов на модернизацию и расширение производства, а в ближайшие три года сумма вырастет до $100 миллиардов.
Дефицит чипов, с которым столкнулась отрасль, обусловлен стечением ряда обстоятельств - от пандемии и природных катаклизмов до сугубо политических решений.
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