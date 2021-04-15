Глава компании TSMC Си Си Вэй предупредил, что дефицит микросхем может сохраниться вплоть до конца 2022 года.

TSMC является одним из ведущих поставщиков Apple. В связи с этим заявлением можно сделать вывод, что купертиновцы также столкнутся с нехваткой чипов. TSMC производит процессоры серии A и M для iPhone, iPad и Mac. Foxconn, на производственных линиях которого собираются устройства Apple, заявил в марте, что глобальная нехватка чипов продлится до второго квартала 2022 года.

От дефицита сейчас страдают почти все производители техники. И речь не только о консолях PS5, Xbox Series и GPU. Не хватает чипов и для автомобильной индустрии, из-за чего многие производители, включая Tesla, вынуждены останавливать заводы.

Не так давно в письме клиентам Си Си Вэй сообщил о том, что фабрики компании последние 12 месяцев загружены на 100%, а спрос на полупроводники по-прежнему превышает предложение. Он добавил, что TSMC нанимает тысячи новых сотрудников и строит новые предприятия.

TSMC активно вкладывает средства в запуск нового производства. Предположительно, в ближайшее время компания потратит около $30 миллиардов на модернизацию и расширение производства, а в ближайшие три года сумма вырастет до $100 миллиардов.

Дефицит чипов, с которым столкнулась отрасль, обусловлен стечением ряда обстоятельств - от пандемии и природных катаклизмов до сугубо политических решений.