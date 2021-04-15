Компания Deep Artment совместно с Xerox объявляют о запуске полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press — следующего поколения популярной модели Xerox Versant 180 Press. Новинка поддерживает материалы повышенной плотности и в комплекте с опцией ASRS печатает на них с максимальной скоростью в своём классе – 80 страниц в минуту.

Новинка предназначена для работы с большим ежемесячным объемом печати, а также для изготовления высококачественной продукции на материалах различного формата и плотности. Аппарат рекомендуется для коммерческих типографий, маркетинговых подразделений в крупных корпорациях, компаний, где требуется оперативная полиграфия.

Xerox Versant 280 Press — первая ЦПМ семейства Versant, которая позволяет запечатывать материалы плотностью до 400 г/м2 (автоматическая двухсторонняя печать – до 350 г/м2). При этом формат может составлять от 98x146 до 330x660 мм. Наряду с обычной бумагой машина поддерживает конверты, наклейки, синтетические материалы, трансферную бумагу и магниты.

В конфигурации с опцией ASRS (All Stocks at Rated Speed) новая ЦПМ запечатывает плотные материалы быстрее, чем любое другое оборудование того же сегмента. Потенциал Xerox Versant 280 Press можно расширить и с помощью пакета Adaptive CMYK+. Он добавляет к стандартной триаде CMYK около миллиона дополнительных оттенков, позволяя использовать белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентные тонеры.

Основными критериями выбора аппарата Xerox Versant 280 Press являются:

низкая стоимость печати;

высокое качество графической печати и профессиональные возможности работы с цветопередачей;

высокая производительность;

широкий диапазон доступных материалов;

библиотека материалов для хранения специальных настроек;

автоматизация рутинных операций;

возможность печати дополнительными цветами.

Широкий выбор финишных опций позволит смоделировать производственную линию строго под коммерческие или корпоративные полиграфические задачи – издательские заказы (книги, сборники докладов, руководства, художественные календари, фотоальбомы, корпоративные журналы, репринты уникальных и раритетных изданий), корпоративные элементы (визитки, сувенирная продукция), рекламные материалы (открытки, персонализированные календари, буклеты).