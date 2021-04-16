В китайской социальной сети Weibo появилась информация о том, что Apple уже почти готова к старту продаж новых AirPods 3 и стилуса Apple Pencil 3. Источник считает, что запуск этих продуктов может состояться в рамках презентации «Полный расцвет», которая состоится в следующий вторник.

Как и заявляли сетевые информаторы, внешне третье поколение наушников будет представлять нечто среднее между привычными AirPods и версией Pro. Зарядный кейс станет шире, а внешне гарнитура похожа на AirPods Pro без силиконовых вкладышей. Последнее обстоятельство намекает на то, что новинка все-таки не получит активного шумоподавления.

Несмотря на то, что очередное мероприятие Apple пройдёт уже на следующей неделе, официальная презентация новых беспроводных наушников может состояться позднее в этом году. Гораздо более вероятно появление стилуса третьего поколения. Ранее появлялись сообщения о том, что 20 апреля Apple представит новые планшетные компьютеры iPad Pro, поэтому запуск вместе с ними стилуса выглядит вполне логичным шагом.

О третьем поколении «умного карандаша» от Apple практически ничего не известно. Предположительно, старшая модель iPad Pro будет оснащена дисплеем mini-LED, поэтому именно новой технологией экрана объясняется необходимость обновить Apple Pencil — есть предположение, что Apple Pencil 2 не сможет работать с дисплеями mini-LED, а значит и не будет совместим с новыми iPad Pro.