Apple заявила о создании фонда "Restore Fund" в размере $200 млн, предназначенного для инвестирования в лесохозяйственные проекты. Благодаря этому планируется снизить содержание углерода в атмосфере. Кроме того, в компании надеются также получить финансовую прибыль для своих инвесторов.

В партнерстве с Conservation International и Goldman Sachs компания планирует вкладывать средства в проекты лесного хозяйства и снижать загрязнение атмосферы. В компании надеются, что фонд вдохновит другие компании заняться собственными проектами по сохранению лесов.

Фонд ставит своей целью способствовать удалению из атмосферы не менее одного миллиона тонн углекислого газа каждый год. Это количество эквивалентно углеродному следу более чем 200 тысяч легковых автомобилей, говорится в сообщении Apple.

Особое внимание будет уделено проектам, направленным на сохранение биоразнообразия лесов, а также развитие рационального и экологичного лесопользования, сохраняя при этом естественный природный баланс.

В прошлом году Apple заявила, что хочет устранить свой вклад в изменение климата и стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Компания заявляет, что напрямую устранит 75% выбросов от своей цепочки поставок и продуктов к 2030 году, а Restore Fund поможет решить проблему с оставшимися 25% её выбросов.

«Деревья поглощают углерод по мере роста, и исследователи считают, что тропические леса содержат больше углерода, чем человечество выбрасывало за последние 30 лет в результате сжигания угля, нефти и природного газа, несмотря на продолжающуюся вырубку лесов. Задача фонда — использовать потенциал этого естественного решения, расширив его таким образом, чтобы сделать привлекательным для бизнеса», — заявили в Apple.